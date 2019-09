Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.19

PHUKET: Verwirrung hat unter in Thailand lebenden Ausländern die Nachricht der Immigration ausgelöst, bestimmte Besucher Thailands brauchten über das Formblatt TM28 ihre Adressenänderung nicht mehr der Einwanderungsbehörde mitzuteilen.

Der Leiter der Immigration in Phuket, Oberstleutnant Kathathorn Kumthieng, hat den „Phuket News“ am Montag die neue Verordnung erläutert. Auf den Punkt gebracht: Sie gilt nur für bestimmte Personengruppen und ist nicht mit der TM30 zu verwechseln. In der am Freitag von der Immigration veröffentlichten Meldung heißt es u.a.: Während ihres Besuches in Thailand zwecks Tourismus, Sport, Wirtschaft, Investitionen, Ausbildung, Ausübung eines qualifizierten Handwerks oder von Facharbeit müssen Ausländer die zuständigen Beamten nicht über Änderungen ihres Aufenthaltsorts informieren. Alle diese Ausländer halten sich mit speziellen Visa in Thailand auf.

Oberst Kathathorn bekräftigte, in der Bekanntmachung würden Ausnahmen von der TM28-Anforderung angekündigt, wonach Ausländer ihren Aufenthaltsort innerhalb von 24 Stunden nach Ankunft am Bestimmungsort mitteilen müssen. Diese Personen, darunter Touristen, seien von der Pflicht befreit, ein TM28-Formblatt einzureichen, das ihren Aufenthaltsort meldet. Laut Oberst Kathathorn trifft das nur auf Ausländer zu, die sich mit solchen Visa im Land aufhalten. Die TM28-Anforderung gelte weiterhin für alle anderen Personen.

„Aufgrund der TM30-Anforderung, die vorschreibt, dass Eigentümer von Immobilien Ausländer melden müssen, die sich dort aufhalten, ist die Einreichung eines TM28 für diese Personen nicht mehr erforderlich“, sagte der Oberst den „Phuket News“. Der Aufenthaltsort dieser Ausländer werde also vom TM30 aufgezeichnet.

Mit dem Formular TM28 können Ausländer ihre Adressenänderung der Immigration oder ihren Aufenthalt in einer Provinz für mehr als 24 Stunden mitteilen.