PATTAYA: Am 28. Oktober feierte Pattayas österreichische Gemeinschaft am einladenden Lagunenpool des Thai Garden Resorts an der North Pattaya Road ihren Nationalfeiertag – mit stimmungsvoller Livemusik, einem österreichischen Buffet und erlesenen Weinen.

Ausgerichtet wurde die gelungene Nationalfeier auch dieses Jahr wieder vom österreichischen General-Honorarkonsul Rudolf Hofer und seinem engagierten Team. Als Ehrengäste nahmen der neue österreichische Botschafter in Thailand – S.E. Wilhelm Donko – und seine Gattin teil.

Österreichs Botschafter S.E. Wilhelm Donko (M.) mit Gattin (l.) und General-Honorarkonsul Rudolf Hofer (r.).

Viele Leckereien aus der Heimat

Etwa 150 Gäste nahmen an dem stimmungsvollen Anlass teil und genossen ein österreichisches Spezialitätenbuffet mit Schnitzel, verschiedenen Würsten, Spanferkel, Sauerkraut, Rotkohl, Palatschinken und vielen weiteren Leckereien, zubereitet von den Küchenchefs des Thai Garden Resorts. Abgerundet wurde die Schlemmerei mit erlesenen Weinen, die den Gästen vom Österreichischen General-Honorarkonsulat in Pattaya, das sich auf dem Vorplatz des Thai Garden Resorts befindet, kostenlos offeriert wurden.

Die Gäste genossen ein umfangreiches österreichisches Buffet und erfreuten sich an der tollen Stimmung.

Für musikalische Unterhaltung und jede Menge Spaß sorgte die aus Österreich eingeflogene Bürgermeisterband mit bekannten österreichischen Volksmusikliedern, die beim Publikum großen Anklang fanden.

Konsul Hofer zieht positive Bilanz

„Alles ist perfekt abgelaufen, vor allem durch die großartige Organisation durch das Thai Garden Resort, weshalb ich mich recht herzlich bei Gerrit Niehaus (Anm. d. Red.: Besitzer des Thai Garden Resorts) bedanken möchte, dass er die Veranstaltung ermöglicht hat“, sagte General-Honorarkonsul Rudolf Hofer gegenüber DER FARANG. „Die österreichische Küche und die österreichischen Weine waren hervorragend, auch hatten wir großes Glück mit dem Wetter, es war weder zu heiß noch zu kühl“, so Rudolf Hofer.

Das Thai Garden Resort hatte auch dieses Jahr wieder alles perfekt organisiert, es gab sogar eine Sau am Spieß.

Musik und Tänze im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt der Nationalfeier stand auch dieses Jahr wieder besonders die Tiroler Kultur. „Das liegt daran, weil die Bürgermeisterband, die übrigens bereits das dritte Mal bei uns in Pattaya aufgetreten ist, aus elf österreichischen Bürgermeistern aus kleineren Städten, Dörfern und Gemeinden in Tirol besteht, die sich vor Jahren zusammengefunden haben, um in ihrer Freizeit zu musizieren. Heutzutage reisen sie fast durch die ganze Welt“, erklärte Rudolf Hofer und fügte hinzu, dass Österreicher sehr stolz auf ihre Volksmusik und ihre Tänze sind.