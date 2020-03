Tipps zum Schutz vor Covid-19 von Kong Sarawit

Husten: Ja – aber nur mit Maske vor dem Mund!

BANGKOK: Channel-3-Star Kong Sarawit, hauptberuflich Arzt, dem die Frauen zu Füßen liegen, geht mit gutem Beispiel voran.

Auf sozialen Netzwerken hat der Frauenschwarm eine Fotoserie mit dem Hashtag #covid-19 veröffentlicht, in der er nicht einfach nur eine gute Figur macht, sondern leicht zu befolgende Ratschläge erteilt, wie man sich in der Öffentlichkeit verhalten kann, um einer Ansteckung mit dem Coronavirus entgegenzuwirken.

Do & Don't-Tipps

Maske beim Auf- und Absetzen nicht berühren!

Statt vieler Worte lässt er die Fotos für sich sprechen, die er lediglich mit den Anmerkungen „Do“ und „Don’t“ ergänzt, weshalb seine Tipps problemlos auch von Ausländern verstanden werden, die der thailändischen Sprache nicht mächtig sind.

Dr. Kong Sarawit Suboon schloss sein Studium am Phramongkutklao College of Medicine ab und ist praktizierender Arzt im Chakrapong-Militärlagerkrankenhaus in Prachinburi. Seine Schauspielkarriere bei Channel 3 bezeichnet er – frei von allen Starallüren – lediglich als Hobby.