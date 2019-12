Tipps und Ratschläge für Erstbesucher

Von: Björn Jahner | 29.12.19

Bei ihrer Ankunft am Flughafen sollten Touristen nur auf Taxis zurückgreifen, die an den offiziellen Taxi-Kiosken gebucht werden können. Foto: TAT

THAILAND: Zum Hochsaisonstart hat die Tourism Authority of Thailand (TAT) Reisetipps für ausländische Besucher in Thailand veröffentlicht, um ihnen einen angenehmeren Urlaubsstart zu gewährleisten, insbesondere bei Ankunft und einem Aufenthalt in Bangkok.

Da der erste Eindruck zumeist mit dem Transfer von den internationalen Flughäfen Don Mueang und Suvarnabhumi in die Innenstadt beginnt, empfiehlt die TAT, ausschließlich Fahrdienstleistungen an den offiziellen Taxikiosken außerhalb der Ankunftshallen der beiden Airports zu buchen oder den offiziellen Limousinen-Service des Flughafenbetreibers Airports of Thailand (AoT) zu nutzen, dessen Fahrpreis geringfügig höher ausfällt. Touristen wird davon abgeraten, andere bzw. private Transferdienste nicht lizenzierter Fahrer in Anspruch zu nehmen, da dies zu Unannehmlichkeiten führen kann. Die TAT rät Urlaubern auch, Tourguides nur über lizenzierte Reisebüros oder über Hotels zu buchen, statt Angebote von Personen anzunehmen, die insbesondere vor Hotels und Touristenattraktionen unbedarfte Urlauber ansprechen.

Weiter wird empfohlen, immer eine Buchungsbestätigung, den Namen des Reiseführers und Einzelheiten zu den angebotenen Dienstleistungen anzufordern, bevor man die Dienste eines Guides in Anspruch nimmt. Ausländische Urlauber, die thailändisches Street-Food probieren möchten, sollten laut TAT nur Verkaufsstände aufsuchen, an denen sich viele einheimische Kunden aufhalten, die sich mit den qualitativen Unterschieden, besonders in puncto Hygiene, auskennen. Denn umso größer die Kundschaft, desto sicherer kann man sein, dass besonders verderbliche Speisen nicht lange herumstehen. Auch wird empfohlen, es den Einheimischen gleichzutun und Teller und Besteck vor dem Essen schnell mit einem Papiertaschentuch abzuwischen.

Zudem sollte man nur frisch auf Bestellung zubereitete Speisen essen und sich von ungekochten Gerichten – dies gilt besonders für Meeresfrüchte und Schalentieren – fernhalten. Und nicht vergessen: Viele thailändische Zutaten haben eine abführende Wirkung. So zum Beispiel Speisen, die Tamarinde, frische Kokosnüsse, Ingwer und Kurkuma enthalten. Besonders der berühmte-berüchtigte „Som Tum“ (Papayasalat) ist als ein starkes Abführmittel bekannt.