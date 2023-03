PHUKET/KORAT: Phuket und die nordöstlichen Provinzen Thailands (Isaan) wurden in die Liste „The World's Greatest Places of 2023“ des TIME-Magazins aufgenommen.

Nach Angaben der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) wird Phuket in der Liste, in der 50 außergewöhnliche Reiseziele vorgestellt werden, als einer der meistbesuchten Orte Thailands beschrieben und ist für seine berühmten Strände bekannt.



Phuket hat seine Attraktivität für Familien mit der Eröffnung von Carnival Magic, einem kulturell ausgerichteten Themenpark, im vergangenen September gesteigert. Die Inselprovinz lockt auch immer mehr Besucher in ihre unbesiedelten Gegenden mit einem beeindruckenden Angebot moderner Luxuslodges.

In der TIME-Liste wird der Isaan bzw. der thailändische Nordosten wegen der vielfältigen und köstlichen kulinarischen Möglichkeiten der Region erwähnt. Sie erwähnt auch, dass diejenigen, die sich in diese von Reisfeldern durchzogene Region Thailands abseits der ausgetretenen Touristenpfade wagen, mit Nationalparks, Tempelruinen und von Michelin empfohlenen Restaurants belohnt werden.



Im vergangenen Jahr wurde der 60. Jahrestag des ersten thailändischen Nationalparks, Khao Yai, gefeiert, der größtenteils in der Provinz Nakhon Ratchasima liegt und in dem Elefanten, Gibbons und asiatische Schwarzbären leben.

TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn erklärte gegenüber der Presse, dass es eine Ehre sei, nicht nur ein, sondern gleich zwei Reiseziele in dieser prestigeträchtigen Zusammenstellung von weltweiten Reisezielen zu haben, und dass jeder im Land stolz darauf sein könne. Thailand sei bereit, Reisende aus der ganzen Welt im Rahmen der Kampagne „Visit Thailand Year 2023: Incredible New Chapters' Kampagne“ zu begrüßen, so der TAT-Gouverneur.