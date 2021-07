Von: Redaktion DER FARANG | 28.07.21

BANGKOK: Das amerikanische Time-Magazin hat Bangkok und den Nationalpark Khao Yai zu den „großartigsten Orten der Welt" gekürt.

Time berichtet, dass die Liste eine „Hommage an die Menschen und Unternehmen an der Spitze dieser Branchen ist, die unter außergewöhnlichen Umständen Wege gefunden haben, sich anzupassen, aufzubauen und zu erneuern". Das Time-Magazine hat sein internationales Netzwerk von Korrespondenten und Mitarbeitern um Nominierungen gebeten. In den Jahren 2018 und 2019 wurden der Chang Chui Creative Park in Bangkok und das Restaurant 80/20 als Orte nominiert, die man unbedingt gesehen haben sollte.