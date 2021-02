Von: Redaktion DER FARANG | 23.02.21

LAEM CHABANG: Ein Ladenbesitzer hat einen Weg gefunden, wilde Affen abzuwehren, die rund um den Berg Laem Chabang Häuser plündern. Er installierte auf dem Dach seines Gebäudes einen Käfig mit einer beweglichen Tigerpuppe, vor der sich die Affen fürchten.

Die Truppe von etwa 200 Affen ist dafür bekannt, Lebensmittel aus den Häusern der Menschen zu stehlen. Das Lebensmittelgeschäft ist jedoch seit einem Monat vor der Invasion sicher. Der 70-jährige Sanae Phoothong, ehemals Präsident der Gemeinde Ban Laem Chabang in der Provinz Chonburi, hat auf dem Dach des Lebensmittelladens einen mit schwarzer Plane abgedeckten Käfig mit einer Tigerpuppe aufgestellt. Er benutzt einen Seilzug, um die Tigerpuppe in den Käfig hinein und wieder heraus zu heben, um so die Affen abzuschrecken. „Zuerst hatte ich eine Krokodilpuppe am Seilzug befestigt, aber die Affen haben sie zerrissen“, berichtet der findige Geschäftsmann.