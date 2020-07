Von: Redaktion DER FARANG | 24.07.20

BANGKOK: In Thailand wird die Tigerpopulation in den nächsten zwei Jahren um die Hälfte zulegen. Der Optimismus ist auf die wachsende Zahl der Großkatzen im westlichen Waldkomplex zurückzuführen, wo die Population nach Angaben eines Experten inzwischen mehr als 100 beträgt.

Saksit Simcharoen, Leiter der Abteilung für Wildtierforschung des Wildlife Conservation Office und Thailands führender Tigerexperte im Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, hat ein neues intelligentes Patrouillensystem gelobt, das den Lebensraum der Tiere perfekt schützt. Er sagte, das System sei zu einem Schlüsselfaktor für die Vergrößerung der Wildtigerpopulation in den geschützten Waldgebieten geworden.

Die Zahl der Tiger ist von 46 auf 71 im Schutzgebiet Huai Kha Khaeng im westlichen Waldkomplex gestiegen, von 10 auf 18 im Waldkomplex Dong Phayayen-Khao Yai, und 10 weitere Tiere wurden zum ersten Mal im Schutzgebiet Salak Phra, im Nationalpark Sai Yok und im Nationalpark Erawan in der Provinz Kanchanaburi entdeckt.

Das Land hat sich verpflichtet, die Tigerpopulation bis 2022 zu verdoppeln, und zwar im Rahmen der Erklärung von Hua Hin zum Tigerschutz. Sie wurde von 13 Ministern auf der ersten asiatischen Ministerkonferenz zum Tigerschutz unterzeichnet.

Es wird geschätzt, dass es weltweit etwa 3.000 wildlebende Tiger gibt. Thailand hat mit einer Population von etwa 100 Tigern die weltweit meisten indo-chinesischen Großkatzen, gefolgt von 22 Tigern in Myanmar, aber Null in anderen Nachbarländern.