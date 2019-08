BRATISLAVA/WIEN (dpa) - Nach dem Tod zweier im österreichischen Hainburg beschlagnahmten Tigerbabys haben die slowakischen Besitzer schwere Vorwürfe gegen österreichische Tierschützer erhoben. Schon zuvor hatte Yveta Irsova, die Eigentümerin des Privatzoos «Oase des sibirischen Tigers», in dem die beiden Tiere zur Welt gekommen waren, den Tierschützern Verantwortungslosigkeit im Umgang mit den Tigern vorgeworfen. Nach deren Tod kündigte Irsovas Ehemann Milan Bratko am Mittwoch gegenüber der dpa zudem eine Klage wegen Rufschädigung an. Die Tierschützer hätten die erfahrenen Tiger-Pfleger öffentlich mit illegalem Tierhandel in Verbindung gebracht.

Nach Darstellung der slowakischen Besitzer waren die von ihrer Mutter verstoßenen Tigerbabys von einer in Hainburg wohnenden Mitarbeiterin in eine österreichische Tierklinik gebracht worden, weil ihr gewohnter slowakischer Tierarzt im Urlaub war. Zwischen einer Behandlung und der am nächsten Tag geplanten Kontrolle versorgte die Tierpflegerin sie über Nacht in der Badewanne ihrer Privatwohnung in einem provisorischen Inkubator bei 36 Grad Celsius. Dadurch sei den geschwächten Tieren die mühselige Fahrt in die Slowakei und zurück erspart worden, erklärte Bratko.

Die in Polizeibegleitung gekommenen Tierschützer hätten die beiden Tigerweibchen aber bei viel zu kalten 20 Grad herausgeholt. Unter Hinweis auf Fotos, die die Tierschützer selbst veröffentlichten, empörte sich Bratko: «Für Selfies haben sie den Tigern ohne Rücksicht auf ihre noch mangelhafte Immunität sogar ohne Handschuhe den Daumen ins Maul gesteckt!»

Judith Unterdörfler vom Österreichischen Tierschutzverein ÖTV wies die Kritik zurück: Die Fotos seien in der Tierklinik entstanden, in die man die Tiger «auf direktem Weg» gebracht habe. Von den Tierschützern sei stets für eine hygienische und optimale Versorgung der Tiere gesorgt worden.