Von: Björn Jahner | 20.12.22

PATTAYA: Im Rahmen der Initiative „Amazing Thailand, Amazing New Chapters“ (Erstaunliches Thailand, erstaunliche neue Kapitel) in Pattaya hat die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) kürzlich in Zusammenarbeit mit der Fluggesellschaft Tigerair die Werbekampagne „Fresh Up Chonburi Family Destination“ gestartet.

Die Veranstaltung, die am 17. Dezember 2022 im Hilton Hotel stattfand, zielte auf die Stärkung der lokalen Tourismusindustrie und die Erhöhung der Attraktivität von Pattaya als ideales Reiseziel ab, wobei der Schwerpunkt auf Besuchern aus Ostasien lag.

Die Veranstaltung bot auch Geschäftskontakte und Networking-Möglichkeiten für Online-Reisebüros in Pattaya und Chonburi sowie für lokale Tourismusunternehmen.

