SRI RACHA: Der durch den abflauenden Tourismus in der dritten Covid-19-Welle schwer getroffene Sriracha Tiger Zoo hat auf seiner Facebook-Seite den Verkauf seiner elf Elefanten angekündigt. Der Käufer muss mit den trainierten Dickhäutern auch die Mahouts übernehmen.

Laut dem Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation sind Elefanten nach dem Wildlife Conservation and Protection Act unter Schutz stehende Tiere. Als solche können sie nicht verkauft werden, außer zwischen Zoos oder für Forschungsstudien. Das Gesetz erlaubt nicht den freien Verkauf von Dickhäutern, obwohl Zoos die Tiere legal besitzen. Der Inhaber eines Zoos, der den Betrieb einstellen will, muss geschützte Tiere innerhalb eines Jahres an andere Zoos abgeben, andernfalls hat die Behörde die Befugnis, sie zu beschlagnahmen.

Ende April dementierte der Besitzer des Sriracha Tiger Zoos Berichte, dass er nach 24 Jahren seine Türen für immer schließen würde. Zuvor hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass der privat geführte Zoo, der vor allem für seine bengalischen Tiger bekannt ist, aufgrund der finanziellen Engpässe wegen der Covid-Pandemie für immer schließen würde. Der Tiger Zoo kündigt auf seiner Website an, dass der Zoo ab dem 30. April für Besucher geschlossen sei – wie lange, wird nicht mitgeteilt.