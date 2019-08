Von: Redaktion DER FARANG | 24.08.19

KOH SAMUI: Ein zweijähriges Kind aus Israel ist während eines Familienausflugs in einem Tierpark der Ferieninsel von einem Tiger angefallen und schwer verletzt worden.

Der Tiger soll sich am Donnerstag von einem Mitarbeiter des Tierparks losgerissen und den Jungen angefallen haben. Der Junge erlitt erhebliche Wunden im Gesicht und musste in einem Krankenhaus operiert werden. Nach Auskunft der Ärzte befindet sich das Kind in einem stabilen Zustand, es besteht keine Lebensgefahr. Zeugen sagten aus, Tierparkmitarbeiter hätten dem Raubtier an den Kopf getreten, um ihn dem Zweijährigen zu entreißen. Wie die „Times of Israel“ weiter berichtet, fiel der Großvater des Jungen in Ohnmacht, als sein Enkel von dem Tiger angegriffen wurde. Er soll in den nächsten Tagen nach Israel ausgeflogen werden.