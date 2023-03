Foto: The Nation

KANCHANABURI: Das Provinzgericht von Thong Pha Phum hat fünf einheimische Jäger zu fast fünf Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie im vergangenen Jahr einen Tiger und sein Junges in einem Nationalpark im Bezirk Thong Pha Phum getötet haben.

Sie wurden außerdem zu einer Geldstrafe von jeweils 11.000 Baht verurteilt, die auf 5.500 Baht reduziert wurde. Darüber hinaus verurteilte das Gericht alle fünf Jäger zur Zahlung von 750.000 Baht zuzüglich 5 Prozent Zinsen als Schadensersatz an das Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.

Die fünf Männer wurden für schuldig befunden, zwischen dem 8. und 11. Januar letzten Jahres im Thong-Pha-Phum-Nationalpark im Bezirk Thong Pha Phum den Tiger und sein Jungtier mit Hilfe eines Kuhkadavers als Köder in eine Falle gelockt und getötet zu haben.

Lesen Sie auch: Tiger getötet: 11 Anklagen gegen fünf Männer

Die fünf waren vor der Verurteilung gegen eine Kaution von jeweils 100.000 Baht freigelassen worden.

Das Gericht verkündete das Urteil gegen die Männer am 8. Februar, aber es wurde erst am Montag (6. März 2023) bekanntgegeben.

Da die fünf Männer Familien haben, die in der Nähe der Wälder leben, wird davon ausgegangen, dass sie eine natürliche Verbundenheit mit der Natur entwickelt haben und erkennen, wie wichtig es ist, die Wälder und die Tierwelt zu erhalten, heißt es im Urteil.

Die Angeklagten seien auch reif genug, um ein moralisches Gewissen zu haben und sich nicht durch solche Grausamkeiten fehlleiten zu lassen.

Das Gericht wies auch die Behauptung der Angeklagten zurück, sie hätten die Tiger in einem Anfall von Wut getötet, nachdem die Tiere ihre Kühe gefressen hätten.

Selbst wenn diese Behauptung zuträfe, sei das Töten nicht die richtige Vorgehensweise, da es einen eklatanten Verstoß gegen das Gesetz darstelle und die Ökologie und die Nahrungskette schädige, in der Tiger eine wichtige Rolle spielten, so das Gericht.

Das Gericht stellte fest, dass dem Tiger und seinem Jungtier sorgfältig das Fell abgezogen worden war, während das Fleisch und die Knochen als Nahrungsmittel geräuchert wurden.

Die Taten zeigten, dass die fünf es auf die Tötung der Tiger abgesehen hatten, urteilte das Gericht und fügte hinzu, dass sie sich auch des Marktes für den Kauf von Tigerfellen bewusst waren, die hohe Preise erzielen.