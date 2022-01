KANCHANABURI: Gegen fünf Männer, die zwei bengalische Tiger im Thong-Pha-Phum-Nationalpark getötet haben (mehr erfahren), wurde eine weitere Anklage erhoben, womit sich die Zahl der Anklagen auf insgesamt 11 erhöht, wie der Leiter des Nationalparks Charoen Chaichon am Samstag mitteilte.

Am 9. Januar führten Ranger eine Razzia in einem Camp im Waldgebiet Huay Pilok innerhalb des Nationalparks durch. Sie stießen auf eine Gruppe illegaler Jäger, denen jedoch die Flucht gelang.

Die Ranger beschlagnahmten die Felle und Kadaver von zwei erlegten bengalischen Tigern, deren Fleisch gerade gegrillt wurde. Außerdem wurden eine Schrotflinte, ein Gewehr mit 50 Schuss Munition, zwei Vorderlader-Revolver und zahlreiche weitere Gegenstände sichergestellt.

Am 13. Januar stellten sich die fünf Männer, die im Verdacht stehen, die Tiger getötet zu haben, der Polizei in Thong Pha Phum. Es handelt sich um Kukue Y., 37, Jorhaeng P., 38, Supachai C., 34, Ratchanon C., 30, und Cho-ae (Nachname und Alter nicht bekannt) – alle aus dem Tambon Pilok im Bezirk Thong Pha Phum.

Gegenüber der Polizei sagten sie aus, dass sie durch Viehzucht im Nationalpark ihren Lebensunterhalt bestreiten. In den vergangenen zwei Monaten hätten die Tiger etwa 20 Kühe getötet und gefressen, die ihnen und anderen Bauern gehörten. Deshalb planten sie die Tötung der Tigerzur Lösung des Problems.

Mit dem Kadaver einer von den Tigern getöteten Kuh als Köder legten sie sich auf die Lauer und schossen die beiden Raubtiere ab.

Die Schrotflinte, eine der von den Rangern beschlagnahmten Waffen, sollen sie sich von einem Freiwilligen der Dorfverteidigung geliehen haben.

Die Polizei erhob 10 Anklagen gegen sie. Unter anderem wurde ihnen vorgeworfen, gegen das Waldreservatgesetz, das Nationalparkgesetz, das Gesetz zur Erhaltung und zum Schutz von Wildtieren und andere damit in Bezug stehende Straftaten verstoßen zu haben.

Am Samstag erstattete Wanchai Soonkham, ein Ranger des Thong-Pha-Phum-Nationalparks, eine weitere Anzeige gegen die fünf Verdächtigen, so dass sich die Gesamtzahl auf 11 erhöhte.

Nationalparkleiter Khun Charoen sagte, die zusätzliche Anklage stütze sich auf die Aussage der Verdächtigen, dass sie im Nationalpark Rinder gezüchtet hätten. Dies sei ein Verstoß gegen Abschnitt 21 des Nationalparkgesetzes, der mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe von bis zu 100.000 Baht oder beidem geahndet werden könnte.