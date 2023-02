PHUKET: Während Hip-Hop-Größen und Grammy-Preisträger wie Cardi B, Chris Brown und Travis Scott das Musikfestival „Rolling Loud Thailand“ im Freizeitpark Legend Siam in Pattaya an Songkran (13.–15. April 2023) rocken werden, hat sich auch für Phuket prominenter Besuch angekündigt.

Im Rahmen des Andamanda Songkran Festival (14. April 2023) wird der niederländische DJ, Musikproduzent und Grammy-Preisträger Tiësto der Feiermenge im Freizeitbad Andamanda Phuket mit seinen EDM-Sounds ordentlich einheizen. Tiësto feierte im Jahr 2000 seinen Durchbruch und gilt seither als einer der bekanntesten DJs weltweit.

Cardi B kommt an Songkran nach Pattaya. Foto: epa/Caroline Brehman

Während ein Besuch des Rolling Loud Thailand-Festivals in Pattaya im Hinblick auf die Ticketpreise in Höhe von 15.000 bis 25.000 Baht (VIP) pro Person wohl kaum für jeden erschwinglich sind, können EDM-Fans in Phuket derzeit „Early Bird“-Tickets für ihr EDM-Idol noch zum Preis von 2.000 Baht pro Person bestellen, wenn auch nur in limitierter Zahl. Die regulären Ticketpreise, die ebenfalls deutlich höher ausfallen werden, sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Weitere Informationen und Ticketbezug für beide Festivals bei Rolling Loud Thailand (Hip-Hop, Pattaya) und bei Andamanda Songkran Festival (EDM, Phuket).

​