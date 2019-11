Tierschutzrichtlinien bei Airbnb

Written by: Björn Jahner | 18/11/2019

THAILAND: Der populäre Community-Marktplatz für Buchungen und Vermietungen von Unterkünften Airbnb hat sich mit World Animal Protection (WAP) zusammengetan, um seinen Kunden ethische und verantwortungsvolle Begegnungen mit wildlebenden Tieren bei seinem Tourenangebot „Entde­ckungen“ zu ermöglichen.

„Entdeckungen“ auf Airbnb gehen über typische Touren hinaus. Die einheimischen Gastgeber nutzen bei dem Ausflugsangebot ihr Fachwissen, um jedem Gast eine einzigartige Welt zu zeigen. Bei Ausflügen, bei denen Tiere involviert sind, setzt sich Airbnb für ihr Wohlergehen ein. In Absprache mit World Animal Protection, einer Organisation, die sich für verbesserte Lebensbedingungen von Tieren einsetzt, wurden Richtlinien erstellt, die für „Entdeckungen“ mit Wildtieren in freier Wildbahn und in Gefangenschaft sowie für Haustiere in menschlicher Obhut gelten. Airbnb will mit dieser Selbstverpflichtung gewährleis­ten, dass alle Tiere aufgrund ihrer Werthaltigkeit und ihrer Rolle im globalen Ökosystem respektiert werden. „Entdeckungen“, die gegen diese Richtlinien verstoßen, oder anderweitig das Wohlbefinden bzw. die Erhaltung von Tieren gefährden, werden daher von Airbnb entfernt. Airbnb erlaubt deshalb keine Touren, die absichtlichen direkten Kontakt mit Wildtieren in freier Wildbahn beinhalten, einschließlich Streicheln, Füttern oder Reiten von Tieren, mit Ausnahme bestimmter gemeinnütziger Entdeckungen, bei denen die verifizierte gemeinnützige Organisation Forschungen im Bereich des Naturschutzes durchführt. Infos: Airbnb.