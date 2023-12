Tierische Naturtalente

Von: Redaktion DER FARANG | 27.12.23

DUISBURG: Hohe Temperaturen, wenig Futter oder viele Artgenossen können Tieren das Leben schwer machen. Deshalb gibt es im Tierreich Gewohnheiten, die uns Menschen völlig verrückt erscheinen. Doch die Tiere haben dadurch große Vorteile.

Zum Beispiel Koalas: Die grauen Beuteltiere können die giftige Pflanze Eukalyptus fressen. «Koalas können den Giftstoffgehalt von jedem Blatt erschnuppern. Sie riechen an jedem einzelnen Blatt, bevor sie es essen», erklärt Christian Schreiner. Er ist Biologe und arbeitet im Zoo Duisburg im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Dank ihrer speziellen Nase können Koalas als einzige Tiere Eukalyptus fressen. Sie haben die Nahrung somit ganz für sich alleine.

«Aber eigentlich sind alle Beuteltiere total ungewöhnlich», sagt Christian Schreiner. Normalerweise ist der Beutel von Beuteltieren wie beim Känguru oder Koala nach oben geöffnet. Wombats aber haben die Öffnung ihres Beutels zum Hintern hin. Denn der Wombat buddelt oft unter der Erde. Wäre der Beutel also nach oben geöffnet, würde auch Erde in dem Beutel landen, erklärt der Experte. Das Baby im Beutel bekäme bei Graben der Mutter Sand auf dem Kopf.

Die Kattas haben dafür eine stinkende Besonderheit. «Bei ihnen gilt sinnbildlich, wer am meisten stinkt, ist der Chef im Wald», sagt Christian Schreiner. In freier Wildbahn leben Kattas nur auf der Insel Madagaskar. Dort müssen sich die männlichen Tiere oft gegen ihre Artgenossen durchsetzen. Zum Beispiel, wenn sie ihr Revier verteidigen möchten. Das machen sie mit Stinkkämpfen. Kattas haben Drüsen unter ihren Armen, die einen übel riechenden Duft erzeugen. Der Fachmann erklärt: «Sie reiben den Schwanz unter den Armen und stinken den voll. Dann wedeln sie sich mit dem Schwanz den Duft gegenseitig zu.»

Aber nicht nur Landtiere verfügen über ungewöhnliche Fähigkeiten. In der Tropenhalle im Zoo Duisburg leben die Nagelmanatis Pablo und Manfred. Nagelmanatis sind eine bestimmte Sehkuhart. Schneidezähne haben die Tiere nicht. Das liegt vermutlich daran, dass die Seekühe ausschließlich Wasserpflanzen fressen. Darunter sind oft harte Gräser. Deshalb haben die Manatis vorn im Mund eine Art Kauplatte. Damit schonen sie ihr Gebiss. Im Zoo wird das Fressen der Nagelmanatis extra zugeschnitten. Christian Schreiner erklärt: «Wir schneiden das Futter immer in lange Streifen, ähnlich wie ein Pommes. So können die Tiere ihr Futter festhalten.» Und zwar mit ihren Backenzähnen.

Die Fähigkeiten der Tiere bezeichnen Fachleute als ökologische Nische. Das bedeutet: Die Tiere passen sich ihrer Umgebung an. Oder sie suchen sich Orte, die gut zu ihren Fähigkeiten passen.