Written by: Redaktion DER FARANG | 17/11/2020

RANONG: Das Office of Transport and Public Policy and Planning hat Infra Plus Consulting mit einer Studie zum Bau einer effizienten Verkehrsverbindung zwischen dem Östlichen Wirtschaftskorridor (EEC) und dem Süden durch die Provinz Ranong beauftragt.

Die Studie kostet 22 Millionen Baht und soll bis Juli nächsten Jahres vorliegen, sagte der stellvertretende Generaldirektor des Büros, Wilairat Sirisoponsilp. Der Plan konzentriert sich auf die Modernisierung des Tiefseehafens in Ranong und seine Umwandlung in ein Handelstor für die Andamanensee. Es soll den zügigen Warentransfer von dem EEC in Länder, die Mitglieder der Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) sind, sowie nach Europa, in den Nahen Osten und nach Afrika ermöglichen. BIMSTEC umfasst Bangladesch, Bhutan, Indien, Nepal, Sri Lanka, Myanmar und Thailand.

