Thi Lo Su ist der größte und höchste Wasserfall in Thailand. Foto: The Nation

TAK: Der Thi-Lo-Su-Wasserfall in der Provinz Tak öffnete am Samstagmorgen (2. September 2023) endlich wieder seine Pforten für Touristen, zwei Monate nachdem er am 1. Juli 2023 wegen Sanierungsarbeiten geschlossen worden war.

Die erste Gruppe von Touristen wurde vom Bezirksleiter von Umphang, Thanpawat Puriwattanametha, persönlich begrüßt. Beamte des Umphang Wildlife Sanctuary, in dem sich der Kalkstein-Wasserfall befindet, waren ebenfalls vor Ort, um Anweisungen zu geben und die Sicherheit der Rafting-Teilnehmer auf dem Mae Klong River zu gewährleisten.

Foto: The Nation

Thi Lo Su ist der größte und höchste Wasserfall in Thailand. Er ist 250 Meter hoch und fast 450 Meter breit und liegt am Mae Klong River, der von Huai Klotho in das Umphang Wildlife Sanctuary, ein UNESCO-Welterbe, fließt.

Foto: The Nation

Das Schutzgebiet ist mit den Reservaten Thung Yai Naresuan und Huay Kha Kaeng sowie mit den Nationalparks Khlong Lan und Mae Wong verbunden. Zusammen bilden sie Thailands größtes Wildnisgebiet und Südostasiens größten Urwald.

Foto: The Nation

Der Eintritt zum Thi-Lo-Su-Wasserfall beträgt 30 Baht für Thailänder, 400 Baht für Ausländer und zusätzlich 60 Baht für ein Fahrzeug mit vier Rädern.

Foto: The Nation

Weitere Informationen erhalten Sie unter den Rufnummern 055-508.780 und 065-002.7637.