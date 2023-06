Der Thi-Lo-Su-Wasserfall gilt als der größte und höchste Wasserfall Thailands. Foto: The Nation

TAK: Der Thi-Lo-Su-Wasserfall (Karte) im Umphang Wildlife Sanctuary in Tak wird vom 1. Juli bis 31. August dieses Jahres geschlossen, damit sich das Ökosystem erholen kann.

Nach Aussage von Amnat Fongchai, Leiter des Schutzgebiets, werde die zweimonatige Schließung die Erholung der natürlichen Ressourcen während der Regenzeit ermöglichen.

Der Wasserfall wird während der zwei Monate für Freizeitbesuche und Studienreisen gesperrt sein.

Das Umphang Wildlife Sanctuary, die Reservate Thung Yai Naresuan und Huay Kha Kaeng sowie die Nationalparks Khlong Lan und Mae Wong bilden nach Angaben der Thailändischen Tourismusbehörde (TAT) Thailands größtes Wildnisgebiet und Südostasiens größten Urwald.

Der Bezirk Umphang in Tak verzeichnet jedes Jahr während der Regenzeit einen Rückgang der Touristenzahlen, da starke Regenfälle den Zugang zu vielen Naturattraktionen erschweren.

Der Thi-Lo-Su-Wasserfall gilt als der größte und höchste Wasserfall Thailands. Es steht 250 Meter hoch und fast 450 Meter breit am Fluss Mae Klong, der von Huai Klotho in das Umphang Wildlife Sanctuary in der Provinz Tak im Nordwesten Thailands fließt.