BANGKOK: In einer bemerkenswerten Entwicklung in der thailändischen Drogenpolitik haben das Justizministerium und die Drogenbekämpfungsbehörde (ONCB) ihre Unterstützung für die Initiative des Gesundheitsministeriums zur Änderung der bestehenden Vorschriften zur Besitzmenge von Methamphetamin-Pillen zum Ausdruck gebracht. Gemäß der geplanten Regeländerung sollen Personen, die nicht mehr als 10 Meth-Pillen in ihrem Besitz haben, nicht mehr als Dealer, sondern als Konsumenten eingestuft werden.

Der stellvertretende Premierminister und ONCB-Vorsitzende Somsak Thepsutin äußerte sich am Dienstag (31. Oktober 2023) zur Kontroverse im Zusammenhang mit dieser Neuregelung. Er betonte, dass die Festlegung der 10-Pillen-Grenze sorgfältig in enger Zusammenarbeit zwischen Polizei, ONCB, Gesundheitsministerium und Provinzverwaltungen ausgearbeitet wurde.

Das Gesundheitsministerium plant, die neue Verordnung im Dezember einzuführen, was zur Folge hätte, dass Personen mit einem Besitz von 10 oder weniger Pillen als Suchtkranke und Konsumenten betrachtet werden und somit für eine Behandlung in Frage kommen, anstelle einer Inhaftierung.

Somsak betonte, dass bei der Einordnung eines Verdächtigen als Suchtkranker, Konsument oder Dealer sowohl die Vorgeschichte als auch das Verhalten der betreffenden Person genau untersucht werden müssen. Er wies darauf hin, dass eine einzige Methamphetamin-Pille etwa 10 bis 20 mg Reinheit enthalte und die Einnahme von 50 mg zu Schizophrenie und von 120 mg sogar zum Tod führen könne. Die meisten Drogenkonsumenten konsumieren in der Regel 1 bis 3 Meth-Pillen pro Tag, sodass die 10-Pillen-Grenze als Maßstab angemessen sei.

Somsak reagierte auf Befürchtungen, dass Dealer, die weniger als 10 Meth-Pillen bei sich tragen, als Konsumenten eingestuft werden könnten, indem er erklärte, dass sie weiterhin strafrechtlich verfolgt würden, sobald sie als Drogenhändler identifiziert würden.

Des Weiteren teilte Somsak mit, dass der Vorstand des Obersten Gerichtshofs die Einrichtung einer speziellen Drogenabteilung am Gericht und die Schaffung einer neuen Position des Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs für Drogenfälle genehmigt habe.

Unterdessen äußerte sich Justizminister Pol Col Tawee Sodsong zu den Bemühungen, Kriterien für die strafrechtliche Verfolgung von Drogenhändlern festzulegen, selbst wenn diese nur mit einer einzigen Pille erwischt werden, um mögliche Gesetzeslücken zu schließen.

Angesprochen auf die Sorge, dass die neue Verordnung des Gesundheitsministeriums den Drogenmissbrauch in Thailand verschärfen könnte, erklärte Oberstleutnant Tawee, dass das Gesundheitsministerium und die beteiligten Parteien sorgfältig darauf bedacht seien, Drogenkonsumenten neu als Patienten mit einer Vorgeschichte von Drogenkonsum zu definieren.

Innenminister Anutin Charnvirakul, ein ehemaliger Gesundheitsminister, lehnte es ab, die neue Verordnung zu kommentieren, erinnerte jedoch daran, dass während seiner Amtszeit als Gesundheitsminister die Idee erwogen wurde, Drogenkonsumenten als Personen zu klassifizieren, die im Besitz von lediglich zwei Pillen erwischt werden.

Die vorgeschlagene Regeländerung hat eine lebhafte Debatte über die Drogenpolitik in Thailand ausgelöst und wird in den kommenden Wochen weiterhin im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen.