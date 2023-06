Von: Björn Jahner | 26.06.23

PATTAYA: Eine Gruppe von Anwohnern Pattayas ging am Sonntag (25. Juni 2023) auf die Straße, um gegen den geplanten Bau eines Mittelstreifens auf der Thepprasit Road in Jomtien zu protestieren. Sie sind der Meinung, dass dieser die bereits bestehende Verkehrsüberlastung weiter verschlimmern würde.

Aktuell finden in der Thepprasit Road und den umliegenden Gebieten vier Entwicklungsprojekte statt. Dazu zählen die Installation von Abflussrohren, um das Problem der Überschwemmungen in Soi Kho Pai zu lösen, indem das Wasser zum Jomtien Beach in den Soi Thepprasit 7 und 9 geleitet wird. Des Weiteren wird ein Netz von Netz von Rohren verlegt, um künftige unterirdische Kabel unterzubringen. Diese Maßnahme soll verhindern, dass wiederholt gegraben werden muss. Zudem werden Straßeninseln mit einer Breite von 90 cm errichtet, wodurch die Fußgängerwege auf beiden Seiten um jeweils 50 cm reduziert werden, um die ursprüngliche Straßenbreite beizubehalten. Außerdem sollen Verkehrssignale an der Kreuzung Soi Kho Pai installiert werden, um die Anzahl der Verkehrsunfälle zu verringern.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im September 2023 abgeschlossen sein, wie von der Stadtverwaltung angekündigt. Dennoch versammelte sich am Sonntag eine große Gruppe von Anwohnern und Geschäftsinhabern in einem Beschwerdezentrum der Stadt, um gegen den geplanten Bau einer Verkehrsinsel am Eingang der Soi 13 in der Thepprasit Road zu protestieren.

Foto: Pattaya Message

Die Demonstranten sind gegen die Errichtung der Verkehrsinsel, da dies zu einer Reduzierung der U-Turns, einer Verengung der Straße und einer weiteren Verschlimmerung der Verkehrsüberlastung führen würde.

Obwohl die städtischen Beamten betonten, dass die Gehwege auf beiden Seiten der Straße reduziert werden, um die ursprüngliche Breite der Straße beizubehalten, argumentierte die Gruppe, dass dies den Verkehrsfluss dennoch verlangsamen würde. Sie forderten stattdessen, dass die Behörden mehr U-Turn-Möglichkeiten schaffen, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Die zuständigen Beamten nahmen die Beschwerde der Demonstranten entgegen und versprachen, die Angelegenheit eingehend zu prüfen.