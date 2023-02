Von: Björn Jahner | 05.02.23

PATTAYA: Pattaya platzt in der derzeitigen Hochsaison aus allen Nähten. Urlauber und Überwinterer aus aller Welt strömen in die Touristenmetropole an der Ostküste des Golfs von Thailand und bescheren dem Einzelhandel und der Unterhaltungsbranche gute Einnahmen.

Darauf reagiert jetzt auch der beliebte Thepprasit Night Market in Jomtien: Ab Dienstag, 7. Februar hat der lebhafte Nachtmarkt täglich von 17.00 bis 22.30 Uhr geöffnet anstatt wie bisher nur am Wochenende.