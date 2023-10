Von: Björn Jahner | 08.10.23

SRI RACHA: Der für Samstagmorgen (7. Oktober 2023) geplante Start des thailändischen Satelliten Theos-2 in eine niedrige Erdumlaufbahn wurde wegen technischer Schwierigkeiten bis auf weiteres verschoben, teilte die Agentur für die Entwicklung von Geoinformatik und Raumfahrttechnologie (GISTDA) am Samstag mit.

Theos-2 sollte am Freitag (6. Oktober 2023) um 22.00 Uhr (Samstag, 08.00 Uhr thailändischer Zeit) mit der Rakete Vega Flight VV23 des französischen Unternehmens Arianespace vom Raumfahrtzentrum Guayana in Südamerika ins All starten, so die Raumfahrtbehörde in ihrem Facebook-Post.

Der Start wurde seit ß7.30 Uhr am Samstag vom Satellitenkontrollzentrum im Bezirk Sriracha in der Provinz Chonburi überwacht.

Foto: The Nation

Nach Angaben der GISTDA teilte Arianespace gegen 08.37 Uhr mit, dass sie Probleme mit der Rakete, die auch 10 andere Satelliten in die Umlaufbahn befördern sollte, festgestellt hätten und den Start abbrechen müssten.

Die GISTDA teilte mit, dass sie in der Zwischenzeit gemeinsam mit dem Mitentwickler Airbus den Satelliten Theos-2 überprüfen werde, um sicherzustellen, dass der abgebrochene Start keine Probleme verursacht hat und dass er für den nächsten Start, dessen Zeitplan noch nicht feststeht, bereit ist.

Theos-2 wurde für die Aufnahme von Bildern aus dem Weltraum und die Erforschung der Erde konzipiert und setzt die Mission von Theos-1 fort, der 2008 gestartet wurde.

Die thailändischen Raumfahrtbehörden arbeiten außerdem an der Entwicklung eines zu 100 Prozent in Thailand hergestellten Satelliten namens Theos-3.