Von: Björn Jahner | 09.10.23

Foto: The Nation

SI RACHA: Thailands zweiter Erdbeobachtungssatellit, THEOS-2, hat erfolgreich seine Mission gestartet und wurde am Montagmorgen (9. Oktober 2023) vom Raumfahrtzentrum in Französisch-Guayana in die Umlaufbahn befördert, wie die Agentur für die Entwicklung von Geoinformatik und Raumfahrttechnologie (Gistda) bekanntgab.

Der Start des Satelliten erfolgte präzise um 08.36 Uhr nach thailändischer Zeit (10.36 Uhr am Sonntag in Französisch-Guayana). Eine bemerkenswerte Szene ereignete sich um 09.31 Uhr, als das Personal im Kontrollraum der Startstation enthusiastisch applaudierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich THEOS-2 von der VEGA Flight VV23-Rakete getrennt und seine Umlaufbahn erreicht.

Bereits um 10.00 Uhr begann THEOS-2, Signale an die THEOS-Kontroll- und Empfangsstation von Gistda in Si Racha, Provinz Chonburi, zu senden.

Am selben Tag waren auch der taiwanesische FORMOSAT-7R sowie zehn Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation für den Start vorgesehen.

Es sei erwähnt, dass der ursprünglich für den 7. Oktober 2023 geplante Start von THEOS-2 um 08.36 Uhr thailändischer Zeit aufgrund eines technischen Problems kurz vor dem Start um 14 Sekunden verschoben werden musste.

THEOS-2, ein 425 Kilogramm schwerer Satellit, verfügt über die Fähigkeit, hochauflösende Bilder mit einer Auflösung von 50 Zentimetern zu liefern. Seine Hauptaufgabe besteht darin, die Sicherheitsziele und das Katastrophenmanagement zu unterstützen. Die Verlautbarung besagt, dass der Satellit eine bedeutende Rolle bei der Verbesserung der raumfahrttechnischen Infrastruktur, der Humanressourcen, der Raumfahrtindustrie, der Geoinformatik und der Raumfahrttechnologie Thailands spielen wird.

Darüber hinaus wird THEOS-2 in den Bereichen Kartografie, Landwirtschafts- und Lebensmittelverwaltung, Wasserwirtschaft, Katastrophenmanagement, Stadtplanung sowie bei Wirtschaftskorridoren, natürlichen Ressourcen und Ökosystemen einen wertvollen Beitrag leisten, so Gistda.

THEOS-2 übernimmt die Aufgaben seines Vorgängers, THEOS-1, der auch als Thaichote bekannt ist und am 1. Oktober 2008 gestartet wurde.