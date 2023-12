Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.23

BERLIN: Zum dritten Mal in Folge gehen Popsängerin Lena Meyer-Landrut (32) und ihre Kollegen Wincent Weiss (30), Alvaro Soler (32) sowie Smudo (55) und Michi Beck (56) von den Fantastischen Vier auf Talentsuche bei «The Voice Kids». Das gab der Sender Sat.1 am Mittwoch bekannt. Die neuen Folgen werden bald in Berlin aufgezeichnet.

«Wenn ich an den Start der Blind Auditions im Januar denke, habe ich schon jetzt eine unglaubliche Vorfreude auf das musikalische Feuerwerk, das uns alle erwartet», sagte Soler. «Ich kann es kaum erwarten, die beeindruckenden Stimmen der "Voice Kids 2024" zu hören», ergänzte Meyer-Landrut.

Die zwölfte Staffel der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren wird im Frühjahr bei Sat.1 ausgestrahlt. Zuletzt hatten Beck und Smudo mit ihrem Rap-Talent Emma gewonnen.