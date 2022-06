The Peri Hotel eröffnet 2025

Von: Björn Jahner | 12.06.22

THAILAND: Standard International hat kürzlich auf einer Pressekonferenz das The Peri Hotel Bangkok Sukhumvit vorgestellt. Das jüngste Projekt im Rahmen des umfassenden Wachstumsplans für die Marke The Peri in Asien und Australien soll im Jahr 2025 im Herzen der thailändischen Hauptstadt eröffnet werden.

The Peri Hotel Bangkok Sukhumvit wird nach den bestehenden The Peri Hotels in Hua Hin und im Khao-Yai-Nationalpark das dritte Hotel der Marke in Thailand darstellen. Es wird von demselben Management geleitet, das auch für das sehr erfolgreiche The Standard Hua Hin und das mit Spannung erwartete The Standard Bangkok Mahanakhon verantwortlich zeichnet, das in Kürze eröffnet wird. The Peri Hotel Bangkok Sukhumvit wird über 169 Zimmer, eine lebhafte Lobby-Bar und einen öffentlichen Aufenthaltsbereich, ein Spitzenrestaurant, einen Fitnessraum, eine Pool-Bar und einen City Beach Club verfügen. Mehr erfahren Sie unter www.theperihotel.com.