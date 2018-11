Von: Björn Jahner | 04.11.18

BANGKOK: Supaluck Umpujh, Vorsitzende der einflussreichen The Mall Group, will neue Maßstäbe setzen und hat angekündigt, ins Entertainment-Geschäft der Hauptstadt einzusteigen.

Dabei setzt Supaluck, die oftmals als der „eiserne Schmetterling“ des thailändischen Einzelhandels bezeichnet wird, auf die Devise: „Klotzen statt kleckern“. 10 Milliarden Baht will die Geschäftsfrau investieren, um in Bangkok Arenen nach internationalem Standard zu errichten. Mit der Anschutz Entertainment Group (AEG), holt sich Supaluck eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Unterhaltung und Sport mit ins Boot, das einige der weltgrößten Arenen wie The O₂ in London, das StubHub Center in Carson, die Cadillac Arena in Peking und die Mercedes-Benz Arena in Berlin betreibt. Von der Zusammenarbeit mit AEG als erfahrenen Partner an der Seite verspricht sich The Mall Group, die Branchen MICE (Meetings Incentives Conventions Exhibitions), Konzerte, Live-Performances sowie Sport- und Kulturveranstaltungen erfolgreich miteinander zu kombinieren.



„Ich möchte die Königin der Unterhaltungsgeschäfts werden“, verkündete Supaluck selbstsicher in der „Bangkok Post“. Als Fundament für dieses ehrgeizige Ziel dient die Gründung der beiden Joint-Venture-Unternehmen „The Em Live Co.“ und „Bangkok Arena“ mit AEG, bei denen The Mall Group die Mehrheitsbeteiligung (2/3) hält. Während die Em Live Co. die Entwicklung der „Em Live Arena“ in direkter Nachbarschaft zu den beiden Shopping Malls EmSphere und The Emporium übernimmt, wird Bangkok Arena den gleichnamigen Veranstaltungskomplex gegenüber vom Bitec-Messezentrum an der Bang Na-Trat Road im direkten Umfeld des Einkaufszentrums Bangkok Mall leiten. Während der erste Komplex für 6.000 Besucher ausgelegt ist und bis zum Jahr 2021 fertiggestellt werden soll, wird für die Bangkok Arena eine Kapazität von 16.000 Besuchern anvisiert, Eröffnungstermin im Jahr 2022.



Das Unternehmen The Mall Group ist neben der Central Group der größte Betreiber von Shopping Malls in Thailand.