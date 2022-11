Von: Björn Jahner | 22.11.22

PATTAYA: Vormerken! In Bens Theater in Jomtien wird am Sonntag, 11. Dezember um 19.30 Uhr ein Konzert mit The Libere String Quartet veranstaltet.

Alle Musiker sind Mitglieder des Bangkok Philharmonic Orchestra. Musikalisches Programm: Giacomo Puccinis „Crisantemi“, Heitor Villa-Lobos‘ „Streichquartett Nr. 1“, Anton Weberns „Langsamer Satz“ und Ernest John Moerans „Streichquartett Nr. 2“ in Es-Dur.



Dress-Code: Smart-Casual, keine Shorts und Sandalen.



Tickets kosten 1.000 Baht pro Person und sind ausschließlich im Vorverkauf per E-Mail erhältlich. Im Ticketpreis inklusive sind Getränke nach Wahl.



Mehr erfahren Sie in Ben's Theater Jomtien. www.benstheaterjomtien.com.