Von: Björn Jahner | 02.10.22

BANGKOK: Am Mittwoch, 5. Oktober 2022 von 11.00 bis 20.00 Uhr wird eine weitere Auflage der beliebten The Hope Fair veranstaltet. Die Kinder sind in der Schule, und die Erwachsenen sind zurück bei The Hope Fair!

Der Pop-up-Markt und die Handelsmesse mit thailändischen Kunsthandwerkern und Unternehmern findet im Avani Sukhumvit statt. The Hope Fair arbeitet mit kleinen und mittleren lokalen Unternehmen zusammen und ist ein alternatives Einkaufserlebnis für bewusste Einkäufer. An 100 Ständen werden Produkte und/ oder Dienstleistungen präsentiert, die einen verantwortungsvollen Konsum fördern, darunter lokal hergestellte, nachhaltige oder fair gehandelte Waren, um eine bessere soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu fördern und die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gemeinschaft zu verbessern.

Die Besucher können Feinschmecker-Lebensmittel, Mode, Kosmetik, Dekoration, pädagogische Spiele und Zubehör für Kinder und vieles mehr kaufen. Schauen Sie in der Mittagspause vorbei und stöbern Sie durch die handgefertigten Waren oder genießen Sie nach der Arbeit ein Glas Wein, während Sie sich mit Leckereien eindecken.

#Um die Ungleichheit und die Armut in den Städten zu verringern, unterstützen alle Verkäufer, die an der Veranstaltung teilnehmen, unterprivilegierte Kinder, indem sie an das Mercy Center spenden, das in Klongtoey Bildungs- und Sozialdienste anbietet. Mehr erfahren Sie unter www.facebook.com/thehopefair.