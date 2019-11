Von: Redaktion DER FARANG | 20.11.19

BANGKOK: Ein Spielfilm über die Geschichte der Höhlenrettung von Tham Luang im Jahr 2018 hatte in Bangkok Premiere.

Der Film konzentriert sich auf die Geschichten der Retter, die ihr Leben riskierten, um die 12 jungen Fußballspieler und deren Trainer zu retten, die durch Überschwemmungen in der Höhle gefangen waren. Tom Wallers „The Cave" berichtet über einige Schlüsselpersonen, die Teil einer internationalen Rettungsmission mit 7.000 Personen waren, um die 13 Mitglieder des Wildschweine-Fußballteams aus der überfluteten Höhle zu holen. Die spannende Geschichte und das Happy End erregten die Aufmerksamkeit der Welt mit einer umfassenden Berichterstattung in den Medien. Es ist auch eine wertvolle Marke geworden, die von einem von der thailändischen Regierung eingesetzten Ausschuss verwaltet wird.

Netflix hat bereits einen Millionen-Deal abgeschlossen, um die Geschichte aus der Sicht der 12 jungen Männer und des Trainers zu erzählen (einschließlich Interviews mit den Teammitgliedern), und Universal Studios dreht einen Spielfilm. „The Cave", ein unabhängiger Film des thailändisch-irischen Regisseurs Tom Waller, ist das erste große Projekt.

Anfang November durfte die Öffentlichkeit zum ersten Mal seit der Rettung im Juli letzten Jahres den Eröffnungsabschnitt der Tham-Luang-Höhle betreten. Das Gebiet, das früher nur selten besichtigt wurde, ist seitdem zu einer wichtigen Touristenattraktion geworden, die bereits von mehr als einer Million Touristen besucht wurde. Vier Taucher, die letztes Jahr an der Rettungsmission beteiligt waren - Erik Brown, Mikko Paasi, Jim Warny und Tan Xiaolong - spielten alle in „The Cave". Sie alle liefen bei der Premiere in Bangkok auf dem roten Teppich.