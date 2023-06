Von: Marius Müller | 25.06.23

Die Full Moon Party auf Koh Phangan ist legendär. Monat für Monat zieht sie Tausende Besucher an, die am Haad Rin Beach auf eine beatgeschwängerte Mondfahrt gehen. Foto: Mazur Travel/Adobe Stock

THAILAND: Neben dem Burning Man Festival in den USA, welches mit prominenten Fans wie Elon Musk und Woody Harrelson aufwarten kann, der Zürcher Street Parade, dem Sommer auf Ibiza und dem Karneval in Rio gehört die thailändische „Full Moon Party“ zweifellos zu den bekanntesten Partys der Welt. Hollywood-Klassiker wie „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio haben dieser Party, der Backpacker-

Szene Thailands und der dortigen Atmosphäre im Jahr 2000 gar ein kleines Denkmal gesetzt. Für uns Grund genug, diese sagenumwobene Party auch einmal die Ehre zu erweisen.

Die Full Moon Party gilt als Nacht der Ekstase, Exotik und Liebe. Die Tatsache, dass sie auf einer kleinen paradiesischen Insel stattfindet, die kaum den Vergleich mit wildesten Südseeträumen scheuen muss, tut ihr übriges. Seit den 80er Jahren bereits findet diese friedliche Feier der internationalen Partyszene jeden Monat am Tag des Vollmonds statt. Am Strand von Haad Rin wird es laut und die eher inoffizielle Veranstaltung nimmt ihren Lauf. Zeitweise sollen über 30.000 Menschen teilnehmen. Aber hält der Mythos „The Beach“ und das Festival, was sein Ruhm verspricht, oder handelt es sich doch nur für eine Party wie jede andere? Wir wollten es herausfinden.

Traumstrände wie im Film

Die Insel ist klein und von traumhaften Postkartenstränden umzogen. Strände die tatsächlich an den Film erinnern. Auch die vielen Backpacker und die allgemeine Stimmung lassen einen oft an den alten Filmklassiker denken. Alles wirkt durchaus authentisch und hat sich überraschenderweise in den letzten 25 Jahren scheinbar kaum verändert. Die Stimmung ist friedlich, fröhlich und leicht alternativ. Die Menschen sind aufgeschlossen und man kommt schnell ins Gespräch. Es erscheint etwas wie eine wilde Mischung aus Hippie-Party, Studentenwohnheim, Cluburlaub, Love Parade und Klassenfahrt.

Die Preise sind tief, die Stimmung hoch und die Party könnte man durchaus als „divers“ bezeichnen. Neben der eigentlichen Veranstaltung gibt es zahlreiche kleinere und größere alternativen Partys und Sit-ins am Rande des Events. Da findest sich für fast jeden Geschmack eine Nische.

Michel von Tell auf Mondfahrt

Gelegentlich trifft man mit etwas Glück sogar auf Prominente. Johnny Depp, Elon Musk und Naomi Campbell sollen sogar schon gesichtet worden sein. Uns lief kurz vor Sonnenuntergang am Strand Michel von Tell in die Arme. Der Künstler aus Zürich hatte es sich mit einigen Freunden in der Ecke einer kleinen Strandbar gemütlich gemacht. Seit dem Jahr 2000 war er bereits mehrfach als DJ auf dem Event und besucht es immer wieder gerne, wie er verrät. Michel hat schon im legendären Space Club auf Ibiza, der Partyhochburg Mykonos und auf der größten Party der Welt der Street Parade in seiner Heimatstadt Zürich aufgelegt. Ein absoluter Szene-Kenner also. Für ihn gehört die Full Moon Party klar zu den „big five“ – den fünf wichtigsten Partys auf dem Planeten wie er sagt. Besonders der einfache, natürliche und wenig professionalisierte Charme der Party erinnre ihn an die 90er und frühen 2000er Jahre. Diese Stimmung gibt es heutzutage immer seltener, fügt er hinzu. Klare Worte von einem Profi.

Ein weiteres „high“light der Party, im wahrsten Sinne des Wortes, ist die neue Gesetzgebung des Landes. Diese trägt vermutlich ebenfalls zu einem verstärkten Gefühl der Freiheit bei. Zur großen Überraschung vieler hat das asiatische Land nämlich kürzlich eine 180-Grad-Wende in seiner Drogenpolitik hingelegt. Bis vor Kurzem hagelte es in Bezug auf Cannabis hier noch drakonische Gefängnisstrafen, teilweise im zweistelligen Bereich. Jetzt hat das Land dies ins Gegenteil verkehrt und hat eines der liberalsten Cannabis Gesetze der Welt. Hanf wurde beinahe vollumfänglich liberalisiert und man überlässt die Entscheidung darüber wieder vollständig den erwachsenen Bürgern selbst. Was natürlich das Alleinstellungsmerkmal der Party weiter deutlich erhöhen dürfte.

Unvergessliches Spektakel

Wir waren begeistert von diesem Ort und dieser Party und sind noch immer etwas verzaubert von unserem Besuch auf der kleinen Insel. Abschließend können wir uns Michel von Tell nur anschließen. Die Full Moon Party ist sicherlich eine der besten und außergewöhnlichsten Events, die wir bisher erleben durften. Die traumhafte exotische Landschaft, die besonders friedliche und entspannte Stimmung, der Mix der Kulturen, der alternative, unbürokratische, einfache und etwas unorganisierte Charakter – frei und ungezwungen. All dies ergibt eine wahrlich einzigartige Kombination, die man selten findet. Selbst als bloßes Spektakel ist es ein absolut atemberaubendes, gewaltiges und unvergessliches Ereignis. Wer also eine der fünf besten Partys der Welt erleben will, der kommt wohl an einem Besuch auf Koh Phangan kaum herum. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen – safe!

Dieser Beitrag spiegelt die Eindrücke aus den Augen eines Europäischen Journalisten und Erstbesuchers wider. Wir bedanken uns bei Marius Müller für seinen szenischen Erfahrungsbericht! Die nächste Full Moon Party auf Koh Phangan findet am Sonntag, 2. Juli 2023 statt.