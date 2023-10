Von: Björn Jahner | 02.10.23

BANGKOK: Tharina Botes, ein 26-jähriges Model aus Phuket mit thailändisch-südafrikanischer Abstammung wurde am Sonntagabend (1. Oktober 2023) zur „Miss Thailand World 2023“ gekrönt. Tharina erhielt neben einer mit Diamanten besetzten Krone im Wert von 500.000 Baht auch 1 Million Baht in bar.

Die frisch gekrönte Schönheit wird Thailand am 18. November 2023 verlassen, um an der „Miss World“-Wahl teilzunehmen, die am 16. Dezember 2023 in Neu-Delhi stattfinden wird.

Foto: The Nation

Tharina, die einen Bachelor-Abschluss in Handel und Wirtschaft der Universität von Südafrika hat, wurde als Tochter eines südafrikanischen Vaters und einer thailändischen Mutter in Südafrika geboren.

Sie hat an mehreren Schönheitswettbewerben teilgenommen und vertrat Südafrika bei der „Miss International 2016“, schaffte es in die Top 12 bei der „Miss South Africa 2018“, in die Top 10 bei der „Miss Grand Thailand 2019“ und auf den ersten Platz bei der „Miss Universe Thailand 2021“.

Tharina nahm sich auch Zeit, um ein Wohltätigkeitsprojekt namens „Good Guardians, The Uplifting Project“ ins Leben zu rufen, das sich für unterprivilegierte Menschen einsetzt. Das Projekt versorgt arme Familien mit Essen und bietet Kindern Stipendien.

Foto: The Nation

„Ich glaube, dass jeder die Möglichkeit haben muss, ein gutes Leben zu führen, und ich werde mich dafür einsetzen, in der Welt etwas zu verändern. Ich hoffe, dass Sie mich auf dieser Reise begleiten werden. Gemeinsam können wir viel bewirken“, sagte sie, um für das Projekt zu werben.

Darüber hinaus ist sie auch Botschafterin für die Stiftung „Scholars of Sustenance“ (SOS), die überschüssige Lebensmittel an bedürftige Gemeinden verteilt.