Von: Björn Jahner | 10.02.20

BANGKOK: Nach 30 Betriebsjahren soll die für ihre vielen Golf-Shops bekannte Thaniya Plaza im Stadtteil Silom für mehr als eine Milliarde Baht renoviert werden, um nicht nur der Shopping Mall, sondern dem gesamten Viertel einen neuen Lebensstil zu verleihen, gab die Betreibergesellschaft bekannt.

Gemäß der Thaniya Group, ein führender Immobilienentwickler in Thailand, umfassen die Arbeiten die Renovierung der Außen- und Innenausstattung sowie auch die Umgestaltung der Thaniya Road. Das in die Jahre gekommene Einkaufszentrum soll nach seiner Renovierung mehr Lifestylegeschäfte und Marken mit hohem Bekanntheitsgrad beherbergen sowie Grünflächen bereithalten, womit dem neuen Lebensstil der Einwohner Bangkoks und von Touristen Rechnung getragen werden soll. Das moderne und grüne Designkonzept der zukünftigen Thaniya Plaza basiert auf Umfrageergebnissen, die aufzeigen, dass sich die Öffentlichkeit mehr Grünflächen im Stadtgebiet Silom wünscht. Nach dem Umbau wird die vierstöckige Shopping Mall 12.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche bereithalten: 8.500 Quadratmeter im Gebäude A (Atrium) in der Thaniya Road und 3.500 Quadratmeter im Gebäude B mit Anschluss an die BTS-Station Sala Daeng in der Silom Road.

Beide Gebäude sind nach Fertigstellung mit zwei Brücken verbunden, die sich im dritten und vierten Stockwerk befinden, sowie durch eine Parkanlage als „grüne Lunge“. Im Gebäude A werden zukünftig das erste und zweite Stockwerk als Golfzentrum dienen, das einen Golfsimulator und zahlreiche Shops für Golf­ausrüstung von Top-Marken umfasst. Im dritten Stockwerk sollen Geschäfte untergebracht werden, die Lifestyle-Produkte und -Dienstleistungen anbieten, darunter auch eine Schönheitsklinik, eine Zahnklinik und Schönheitssalons. Die erste Phase der Renovierungsarbeiten wird im April beginnen und Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Der Geschäftsbetrieb soll in der Bauphase keine Beeinträchtigungen erleiden.