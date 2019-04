Written by: Redaktion DER FARANG | 04/04/2019

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Vorsitzende der Partei Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, kann nicht nachvollziehen, warum er des Aufruhrs beschuldigt wird, eine Straftat, die mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft wird.

Beamte der Polizeiwache Phathumwan warteten in seinem Haus in Bangkok auf den Milliardär, als er von einer Fahrt zurückkehrte und sich bei den Wählern für ihre Unterstützung bei der Wahl bedankt hatte. Die Aufforderung, sich am 6. April auf der Polizeiwache zu melden, enthielt keine Einzelheiten über den Grund der Anklage. „Ich frage mich, wann ich eine solche provozierende Handlung begangen haben soll, die als nationale Bedrohung angesehen werden könnte", schrieb Thanathorn auf Facebook und postete ein Foto der Vorladung. Er bezeichnete die rechtlichen Schritte als „ein altes politisches Spiel", weil Future Forward bei der Parlamentswahl weitaus besser abgeschnitten habe, als die meisten Leute erwarteten. „Sie fürchten die Tatsache, dass unsere Politik die Aufmerksamkeit von 6,3 Millionen Wählern auf sich gezogen hat", fügt er hinzu. „Die Leute haben uns ohne Geldanreize oder sonstige Einflüsse unterstützt."

Laut der „Bangkok Post“ wurde Thanathorn von der Polizei vorgeladen, weil Demonstranten im Jahr 2015 nach einem Protest gegen das Militär vor der Polizeiwache Pathumwan in seinem Van geflohen waren. Oberst Burin Thongprapai, Leiter der Rechtsabteilung des Militärrates sagte am Mittwoch, dass sich im Jahr 2015 etwa 20 Demonstranten auf der Polizeiwache Pathumwan versammelt hätten. Polizisten und Soldaten versuchten, einige von ihnen zu verhaften, die mit einem Haftbefehl gesucht wurden, aber sie hätten fliehen können.