Thanathorn beruft sich auf Erinnerungslücken

Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.19

BANGKOK: Der charismatische Vorsitzende der Partei Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, sagte am Freitag bei der Anhörung vor dem Verfassungsgericht im Fall seiner Medienbeteiligung mehrfach den Richtern, er könne sich an bestimmte Details nicht erinnern.

Die Wahlkommission hatte geltend gemacht, Thanathorn hätte bei den Parlamentswahlen am 24. März nicht kandidieren dürfen, weil er Aktien der V-Luck Media Co. hielt. Das Gesetz untersagt Wahlkandidaten, Aktien eines Medienunternehmens zu besitzen. Am Freitag wollten die Richter von Thanathorn wissen, ob er seine 675.000 Anteile an V-Luck Media am 8. Januar tatsächlich an seine Mutter Somporn übertragen habe, wie er behauptet. Er wurde auch gefragt, ob er in Bangkok einen Termin zur Übertragung der Aktien an seine Mutter vereinbart habe, bevor oder nachdem er seinen Wahlkampf in der nordöstlichen Provinz Buriram eröffnet habe.

Thanathorn konnte sich nicht erinnern. Als das Gericht die Frage wiederholte, antwortete er: „Können Sie sich erinnern, ob Sie eine Besprechung vor oder nach einer anderen Besprechung an einem Tag angesetzt haben?" Die Richter fragten weiter, wie er den von seiner Mutter erhaltenen 6-Millionen-Baht-Scheck als Zahlung für die Aktien eingelöst habe. Thanathorn sagte, er erinnere sich nicht, weil er seine Frau alle seine Finanztransaktionen abwickeln lasse. Er sagte auch, er wisse nicht, ob seine Mutter den Scheck an seine Frau weitergegeben habe. Auf die Frage, warum der Scheck erst im Mai eingelöst wurde, sagte der Parteivorsitzende, er wisse es nicht und habe nie danach gefragt. Thanathorn teilte dem Gericht weiter mit, dass er trotz seiner Beteiligung nie V-Luck Media verwaltet habe.

Die Entscheidung in dem Fall setzte das Gericht auf den 20. November fest. Sollte Thanathorn schuldig gesprochen werden, kann es zu einer Gefängnisstrafe von zehn Jahren verurteilt werden. Zudem würde er aus der Politik verbannt.