Von: Björn Jahner | 25.01.20

Eine erklärende Grafik der RATCH Group für eine modellhafte intelligente Stadt. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Thammasat University hat sich mit der Harvard University und drei privaten thailändischen Partnern zu einem Projekt zusammengeschlossen, um in Pathum Thani nördlich von Bangkok eine modellhafte Smart City zu entwickeln.

Die renommierte Bangkoker Universität unterzeichnete kürzlich ein Memorandum of Understanding mit Navanakorn Plc, RATCH Group Plc und ALT Telecom Plc für die Durchführung einer gemeinsamen Studie zur Umwandlung des Thammasat-Campus Rangsit, der Navanakorn Industrial Zone und der umliegenden Gebiete in die „Thammasat-Navanakorn Smart City“. Ein Prototyp der Smart City soll bis Mitte dieses Jahres in Betrieb genommen werden.

Thammasat unterzeichnete außerdem eine Absichtserklärung mit der Harvard Graduate School of Design, um ein so genanntes „Option Studio“ für internationale Studenten der Fachrichtungen Architektur, Landschaftsarchitektur und Stadtplanung zu schaffen. Das Programm wird Teil der Smart City sein. In der „Bangkok Post“ erklärte der Thammasat-Direktor Assoc Prof. Gasinee Witoonchart, dass man eine „wirklich intelligente Stadt schaffen werde, die als Modell für die Entwicklung weiterer Smart Cities im Land“ dienen soll. Assoc Prof. Gasinee führte fort, dass die Universität die Unterstützung der Regierung ersuchen werde, da dies für den Erfolg des Projekts entscheidend sei.

Nipit Arunvongse Na Ayudhya, CEO von Navanakorn Plc, kündigte an, dass Navanakorn, die RATCH Group und ALT Telecom sowohl Knowhow als auch 2,26 Millionen Baht an Finanzmitteln für die Studienphase des Projekts bereitstellen würden. Er betonte, dass er sich als Architekt mit dem Traum, eine wirklich intelligente Stadt entstehen zu lassen, keinen geeigneteren Standort vorstellen könnte. So verfügt der Standort über Gemeinden, Bildungseinrichtungen, Innovationsschmieden sowie über einen bedeutenden Produktionssektor, weshalb er gemäß Khun Nipit das Potenzial aufweist, ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum zu beherbergen.