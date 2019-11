Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.19

BANGKOK: Das Strafgericht für Korruptionsfälle sprach am Montag den Sohn des flüchtigen ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra, Panthongtae, vom Vorwurf der Geldwäsche frei.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigte Panthongtae, vor mehr als 15 Jahren am Kreditskandal der Krung Thai Bank/Immobiliengruppe Krisdamahanakorn beteiligt gewesen zu sein und einen Scheck über 10 Millionen Baht erhalten zu haben. Das Gericht entschied, dass die Beweise der Staatsanwaltschaft nicht ausreichten, um Thaksins damals 26 Jahre alten Sohn der Geldwäsche zu überführen. Die Richter wiesen zudem darauf hin, dass der Angeklagte Einkünfte aus Anteilen an mehreren Unternehmen hatte, die auf ungefähr 4 Milliarden Baht geschätzt wurden. Der Scheck über 10 Millionen Baht belief sich zu diesem Zeitpunkt auf nur 0,0025 Prozent der Einkünfte Panthongtaes.

Der 80-jährige Vichai Krisdathanon und sein Sohn Ratthapa, der den Scheck im Namen seines Vaters an Panthongtae übergeben hatte, sowie mehrere andere Führungskräfte des Unternehmens Krisdamahanakorn und der Krung Thai Bank wurden vor Jahren vom Obersten Gerichtshof zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Es ging um mehr als 10 Milliarden Baht an Darlehen, die die Bank während der Regierungszeit von Premierminister Thaksin an die Immobiliengruppe Krisdamahanakorn vergeben hatte. Während des Prozesses behauptete Panthongtae, der 10-Millionen-Baht-Scheck sei Teil eines Startkapitalfonds von Ratthapa für eine gemeinsame Investition in den Import von Superautos gewesen.