Thaksins Sohn steht wegen Geldwäsche vor Gericht  

BANGKOK: Vor dem Zentralgerichtshof für Korruption und Fehlverhalten hat sich seit Dienstag Panthongtae Shinawatra, Sohn des flüchtigen ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra, im Zusammenhang mit dem Darlehnsskandal der Krungthai Bank (KTB) wegen Geldwäsche zu verantworten.

Der 39-jährige Panthongtae wird beschuldigt, etwa zehn Millionen Baht gewaschen zu haben. Der Angeklagte bestreitet das. Panthongtae reichte am Dienstag eine neue schriftliche Erklärung beim Gericht ein und sagte aus, dass er am Donnerstag gegen den Geldwäschevorwurf aussagen werde. Der Oberste Gerichtshof sprach Thaksin im letzten Monat von Anklagen im Zusammenhang mit dem gleichen KTB-Darlehensskandal frei. Das Gericht erklärte, es gebe keine Beweise dafür, dass Thaksin der „große Chef" gewesen sei, der der Bank befohlen habe, das 9,9-Milliarden-Baht-Darlehen in den Jahren 2003 und 2004 an die Tochtergesellschaften von Krisda Mahanakorn zu genehmigen.