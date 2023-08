Von: Björn Jahner | 04.08.23

BANGKOK: Die geplante Rückkehr des flüchtigen ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra nach Thailand wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine Quelle aus der Partei Pheu Thai bestätigte dies am Donnerstag (3. August 2023).

Ursprünglich hatte Thaksin Shinawatra geplant, am 10. August 2023 in seine Heimat zurückzukehren. Diese Ankündigung wurde vor einer Woche von seiner Tochter Paetongtarn „Ung Ing“ Shinawatra auf Instagram gemacht. Demnach sollte Thaksin am kommenden Donnerstag am Don Mueang Airport in Bangkok eintreffen. Die Entscheidung zur Verschiebung seiner Rückkehr wurde getroffen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, so die Quelle.

Thaksin entschied sich, seine Rückkehr zu verschieben, nachdem er erfuhr, dass die für heute geplante Abstimmung über das Amt des Premierministers verschoben wurde. Grund dafür ist die Entscheidung des Verfassungsgerichts, ob die erneute Nominierung von Pita Limjaroenrat als Kandidat für das Amt des Premierministers in der zweiten Parlamentsabstimmung verfassungsgemäß ist. Pita Limjaroenrat hatte die erste Abstimmung aufgrund seiner Haltung zur Änderung von Abschnitt 112 des Strafgesetzbuchs, auch bekannt als Gesetz gegen die Majestätsbeleidigung, verloren.

Ein weiterer Grund für die Verschiebung ist, dass die Partei Pheu Thai noch Gespräche mit anderen Parteien führt, um eine neue Koalition zu bilden. Voraussichtlich werden dem von Pheu Thai geführten Block die Bhumjaithai-, Chartthaipattana- und Demokratische Partei beitreten. Die Verhandlungen mit der United Thai Nation Party (UTN) und der Palang Pracharath Party (PPRP) sind noch im Gange, während auch mehrere Kleinstparteien den Block unterstützen werden.

Pichit Tamoon, eine bedeutende Persönlichkeit der Rothemden-Partei United Front for Democracy against Dictatorship (Vereinigte Front für Demokratie gegen Diktatur) in Chiang Mai, äußerte sich skeptisch über Thaksins geplante Rückkehr am 10. August 2023. Er betrachtet dies als Trick, um die Unterstützung der Pheu-Thai-Sympathisanten zu gewinnen.

„Ich glaube nicht, dass Thaksin in absehbarer Zeit nach Hause zurückkehren wird, schon aus Sicherheitsgründen. Es gibt viele Menschen, die ihn hassen“, betonte Khun Pichit.

Thaksin Shinawatra floh 2008 aus dem Land, kurz bevor er vom Obersten Gerichtshof wegen Beihilfe zu Grundstückskäufen für seine damalige Frau Khunying Potjaman Na Pombejra verurteilt wurde, während er Premierminister war. Die Nationalpolizei bestätigte, dass Thaksin seinen Zeitplan für die Rückkehr nicht bestätigt hat.