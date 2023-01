Von: Björn Jahner | 11.01.23

BANGKOK: Der Eintritt des Putschisten von 2014, Premierminister Prayut Chan-o-cha, in die Ruam Thai Saang Chart Party (United Thai Nation Party, UTN) wird der neu gegründeten Partei nicht dabei helfen, die erforderlichen 25 Sitze zu erreichen, um Prayut für den Posten des Premierministers zu nominieren, prophezeite der im Exil lebende ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra.

Thaksin, der zum ersten Mal seit fast einem Monat zu seiner zweiwöchentlichen Rede zurückkehrte, sagte, dass die neu gegründete Partei trotz Prayuts Beitritt zur UTN nicht in der Lage sein wird, die erforderlichen 25 Sitze zu erreichen, um Prayut nach den nächsten allgemeinen Wahlen, die spätestens am 7. Mai 2023 stattfinden sollen, als 30. thailändischen Premierminister zu nominieren.

„Wie ich vorausgesagt habe, werden sie nicht auf 25 Sitze kommen“, sagte Thaksin.

Thaksin prophezeite, dass die UTN es schwer haben werde, mindestens 25 Abgeordnetensitze zu erreichen, da sie eine neue Partei ohne „geeignete Instrumente“ sei und es auch schwierig sein werde, genügend Verbündete für eine Regierungsbildung zu finden, da die PPRP wahrscheinlich nur 35 Abgeordnetensitze erhalten werde.

Die UTN besteht aus ehemaligen Abgeordneten der regierenden pro-militärischen Palang Pracharath Partei (PPRP) und der Demokratischen Partei sowie aus ehemaligen Mitgliedern des People's Democratic Reform Committee, einer aufgelösten Interessengruppe, die den von General Prayut angeführten Putsch von 2014 unterstützte, der die gewählte Regierung der ehemaligen Premierministerin Yingluck Shinawatra, Thaksins Schwester, stürzte.

Die UTN erklärte, sie sei eine neutrale Partei, die nicht Teil des andauernden politischen und sozialen Konflikts sei und das Ziel verfolge, alle Thais unter dem Leitziel „Staat, Religion und König“ zu vereinen.

Somchai Srisuthiyakorn, ein ehemaliges Mitglied der Wahlkommission, der einer der Gastredner während Thaksins wöchentlicher Rede war, sagte, dass die UTN höchstwahrscheinlich 10 Sitze auf der Parteiliste erhalten wird, basierend auf der Popularität von Premier Prayut von 13 bis 14 Prozent in früheren Umfragen.

Was die Wahlkreissitze betrifft, so sagte Khun Somchai, dass die UTN nicht mehr als 10 Sitze erhalten wird. Er wies darauf hin, dass die UTN in Chonburi, der Hochburg von Arbeitsminister Suchart Chomklin, eine 40-prozentige Chance haben wird. Minister Suchart verließ die PPPR und trat am selben Tag wie Premier Prayut der UTN bei.

Was den Süden betrifft, wo Premier Prayut populär zu sein scheint und die UTN versucht, mit Abgeordneten der Demokraten Stimmen zu sammeln, so sagte Khun Somchai, dass die Partei es schwer haben wird, da sie mit vielen Koalitionsparteien konkurrieren wird, darunter die Demokraten, die PPRP und die Bhumjai Thai Party.

Er glaubt nicht, dass die UTN in der Lage sein wird, einen Sitz im Parlament in Bangkok zu gewinnen, da die Popularität von Premier Prayut in Bangkok nachgelassen hat.

Khun Somchai bezeichnete das Debüt von Prayut bei der UTN als wenig beeindruckend, eine Ansicht, die von Thaksin geteilt wurde, der sagte, die Veranstaltung sei zwar glanzvoll gewesen, habe aber keine Substanz in Bezug auf die Politik gehabt.

Thaksin sagte auch, dass die UTN voller Abgeordnetenkandidaten ist, die es bei früheren Wahlen nicht ins Parlament geschafft haben.

Die von Thaksin unterstützte Pheu-Thai-Partei hingegen strebt mit ihrer „Erdrutsch“-Strategie mehr als 250 Parlamentssitze an.

Thaksin sagte, dass die Oppositionsparteien mindestens 375 Sitze im Parlament benötigen, um die 250 Stimmen der von der Junta ernannten Senatoren für das Amt des Premierministers zu überwinden, die höchstwahrscheinlich einen Kandidaten aus der pro-militärischen Fraktion wie Premier Prayut von der UTN und Vize-Premier Prawit von der PPRP wählen werden.

Nach Aussage von Thaksin sei es möglich, 375 Sitze zu erreichen, da die Pheu-Thai-Partei höchstwahrscheinlich mehr als 250 Sitze gewinnen werde und dann in der Lage sein werde, eine Koalition mit vier anderen Parteien zu bilden, um mehr als 300 Sitze zu erreichen.

Khun Somchai betonte, dass die pro-militärischen Parteien sicherlich auf den Senat schauen werden, um sich einen Vorteil bei der Wahl des Ministerpräsidenten zu verschaffen, und dass die Oppositionsparteien mehr als 275 Sitze benötigen werden, um eine Chance zu haben, die Stimmen des Senats zu kompensieren.