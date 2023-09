BANGKOK: Der ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra könnte bereits Ende Februar 2024 auf Bewährung freigelassen werden, nachdem seine achtjährige Haftstrafe nach seiner Rückkehr aus dem Exil in ein Jahr umgewandelt wurde, so ein hochrangiger Justizbeamter.

Der ehemalige Premierminister kehrte letzten Monat nach Thailand zurück, 15 Jahre nachdem er nach seiner Entmachtung im Jahr 2006 ins Exil gegangen war. Im Ausland wurde Thaksin in drei Fällen von Machtmissbrauch, Interessenkonflikt und Amtsmissbrauch in Abwesenheit für schuldig befunden.

In seiner ersten Nacht in Thailand wurde Thaksin mit Schmerzen in der Brust und Bluthochdruck in ein Polizeikrankenhaus gebracht, wo er derzeit behandelt wird.

Seine Majestät der König hat inzwischen Thaksins achtjährige Haftstrafe in ein Jahr umgewandelt.

Der stellvertretende Generaldirektor der Strafvollzugsbehörde, Sitthi Sutivong, sagte: „Nach Verbüßung von sechs Monaten seiner Strafe kommt Thaksin für Gefangene, die älter als 70 Jahre oder krank sind, für eine Bewährung in Frage.“

Sitthi wies auch darauf hin, dass die Strafvollzugsbehörde für jeden Fall eine Bewertung vornimmt und es in diesen Fällen kein Antragsverfahren für eine Entlassung auf Bewährung gibt.

Er fügte hinzu, dass die Behandlung des ehemaligen Premierministers im Krankenhaus im Ermessen der Mediziner liegt und keine zeitliche Begrenzung hat.