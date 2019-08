Thaksin im KTB-Skandal freigesprochen

Von: Redaktion DER FARANG | 31.08.19

BANGKOK: Der Oberste Gerichtshofs für politische Entscheidungsträger hat den ehemaligen Premierminister Thaksin Shinawatra von der Anklage freigesprochen, der Mann hinter dem Kreditskandal der Krung Thai Bank (KTB) gewesen zu sein.

Das Gericht entschied, dass der Zeuge der Staatsanwaltschaft keine substanziellen Beweise dafür vorgelegt hatte, dass der frühere Ministerpräsident die Genehmigung von Darlehen beeinflusst hatte. Das frühere KTB-Vorstandsmitglied Chainarong Intharmeechai hatte Thaksin beschuldigt, hinter den Kulissen agiert zu haben, als die Bank in den Jahren 2003 bis 2004 Darlehen in Höhe von 9,9 Milliarden Baht an Tochterunternehmen des Immobilienentwicklers Krisdamahanakorn gewährte. Chainarong behauptete, der zweite Angeklagte habe ihm mitgeteilt, dass ein „großer Chef" dem Deal zugestimmt habe. Chainarnong nahm an, dass der „große Chef" Thaksin war. Der zweite Angeklagte in dem Fall war Suchai Jaovisidh, damals Geschäftsführer der KTB. Dieser hatte ausgesagt, der „große Chef" könne Thaksin oder seine Frau Khunying Potjaman Na Pombejra sein. Die Richter sagten, es sei nur eine Annahme gewesen.

Die KTB hatte Krisdamahanakorn in den Jahren 2003 bis 2004 Kredite in Höhe von insgesamt mehr als 9,9 Milliarden Baht gewährt, obwohl das Unternehmen bei der Bank als notleidender Schuldner geführt wurde. Am 26. August 2015 verurteilte der Oberste Gerichtshof 19 von 26 Angeklagten im Fall Krungthai wegen ihrer Beteiligung an der Genehmigung der Darlehen zu Gefängnisstrafen.