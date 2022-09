Von: Redaktion DER FARANG | 15.09.22

BANGKOK/DUBAI: Der ehemalige Premierminister Thaksin Shinawatra forderte, dass die Arbeiter in Thailand einen Mindestlohn von mindestens 800 Baht/Tag erhalten sollten, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Diese Forderung stellte er an dem Tag auf, an dem die Regierung Prayut Chan-o-cha grünes Licht für die Erhöhung des Mindestlohns auf 328 bis 354 Baht gab, je nachdem, in welcher Provinz ein Arbeiter beschäftigt ist. Die von der Regierung genehmigte durchschnittliche Lohnerhöhung betrug lediglich 5,02 %

"Heute sollte der Mindestlohn für den durchschnittlichen Thailänder 800 Baht/Tag betragen, damit die Menschen nicht verhungern, da die Lebenshaltungskosten enorm gestiegen sind", sagte Thaksin in seiner zweiwöchentlichen Talkshow auf Clubhouse.

Die Ankündigung von Thaksin kommt zu einem Zeitpunkt, an dem verschiedene Parteien Wahlversprechen im Vorfeld der für 2023 erwarteten Wahlen abgeben.

Der Anreiz für die geplante Erhöhung des Mindestlohns besteht laut Thaksin darin, dass die Pheu Thai-Regierung mindestens zwei Amtszeiten lang an der Macht bleibt. Jede Amtszeit der Regierung dauert 4 Jahre.

"Dies ist möglich, wenn die Pheu Thai-Regierung zwei Amtszeiten lang an der Macht ist", sagte Thaksin und fügte hinzu, dass in der ersten Amtszeit vor allem nach Wegen gesucht würde, die kaputte Wirtschaft zu reparieren und die Standards der Arbeitnehmer anzuheben, während in der zweiten Amtszeit der Mindestlohn auf 800 Baht/Tag angehoben werden würde.

"Wenn die (derzeitige) Regierung Angst hat, die Mindestlöhne zu erhöhen, weil sie befürchtet, dass es nicht genügend Arbeitskräfte gibt, dann sollte sie umdenken, die Arbeitskräfte können aus den Nachbarländern kommen, während in Zukunft die arbeitsintensiven Industrien von Robotern übernommen werden könnten", sagte er.

"Thailändische Arbeitskräfte könnten für qualifiziertere Aufgaben eingesetzt werden."

Er sagte, dass ein solcher Schritt von den Maßnahmen der amtierenden Regierung abhängen würde, da die Regierung sicherstellen müsse, dass es im Land ein ausreichendes Wirtschaftswachstum gebe, damit die Lohnerhöhung stattfinden könne.

Er sagte, dass die Löhne der thailändischen Arbeitnehmer nach wie vor niedrig sind und nur 41 Baht/Stunde betragen, während sie in Australien bei 493 Baht/Stunde, in Großbritannien bei 424 Baht/Stunde, in Schweden bei 418 Baht/Stunde, in Deutschland bei 374 Baht/Stunde, in Japan bei 302 Baht/Stunde, in Südkorea bei 256 Baht/Stunde und in Taiwan bei 224 Baht/Stunde liegen.

"Die Löhne der thailändischen Arbeitnehmer unterscheiden sich stark von denen anderer Länder, und das reicht nicht aus, um ihnen ein angemessenes Leben zu ermöglichen, was wiederum dazu führt, dass sie sich verschulden", sagte er.

"Wir müssen die Entwicklung des Landes beschleunigen, denn die laufenden Ausgaben übersteigen die Einnahmen bereits erheblich. Je genauer man hinschaut, desto trauriger ist es", sagte Thaksin.

Thaksin fügte hinzu, dass er mit den Armen sympathisiere, da die steigenden Lebenshaltungskosten ihren Lebensunterhalt beeinträchtigten und die Zahl der Menschen, die sich für die staatliche Sozialhilfe im Rahmen der "Armenkarte" registrieren ließen, gestiegen sei.

Bis zum 13. September hatten sich bereits 11,09 Millionen Menschen für die Sozialhilfeprivilegien registriert, und es werden noch mehr, die sich für die neue Runde der Sozialhilfe registrieren lassen.

Thaksin sagte, dass dies die Dinge seien, von denen er wolle, dass Parteien wie Pheu Thai sie als Key Performance Index (KPI) festlegten, und Pheu Thai sei eine Partei, die halte, was sie verspreche, sagte er. "Wir müssen uns Ziele setzen, wir haben Bedingungen festgelegt, um sie zu erreichen.

Eine Anhebung des Mindestlohns auf dieses Niveau könnte in Wirtschaftskreisen für große Aufregung sorgen, da eine solche Erhöhung der Löhne viele Unternehmen unter Druck setzen könnte.

Thailand müsse sich von der arbeitsintensiven zu einer höherwertigen und dienstleistungsorientierten Wirtschaft bewegen, und dies müsse eine politische Priorität der Regierung sein.

Zu den politischen Maßnahmen, die Peathongtarn Shinawatra auf ihrer jüngsten Kundgebung in Chiang Mai vorstellte, sagte Thaksin, dass seine Tochter Peathongtarn viele weitere politische Maßnahmen plane, die sie und ihr Team in den kommenden Wochen und Monaten ankündigen würden.