Von: Björn Jahner | 13.04.23

BANGKOK: Eine Umfrage eines staatlichen Ministeriums ergab, dass 71,6 Prozent der Thais während Songkran mit Freunden und Familienmitgliedern Alkohol konsumieren werden.

Bei der Umfrage der dem Gesundheitsministerium unterstellten Abteilung für die Unterstützung des Gesundheitsdienstes wurden landesweit 12.305 Personen befragt.

Obwohl 87,4 Prozent der Thais wissen, dass Trunkenheit am Steuer zu Verletzungen und Tod führen kann, planen sie, während der verlängerten Songkran-Feiertage mit Freunden und Familienmitgliedern alkoholische Getränke zu genießen, wenn sie in ihre Heimatprovinzen zurückkehren. Die meisten Befragten gaben an, sie hätten das Bedürfnis, sich vom arbeitsbedingten Stress zu erholen.

Die Behörde forderte die Bevölkerung auf, den Konsum alkoholischer Getränke einzuschränken oder zu vermeiden, da dieser die Gehirnzellen zerstören und zu gewalttätigem Verhalten, Unfällen, langfristigem Gedächtnisverlust, Geschwüren, Leberverhärtung, hohem Blutdruck und chronischen Alkoholkrankheiten führen kann.