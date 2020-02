Von: Redaktion DER FARANG | 01.02.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Mit einer Maschine der Thai AirAsia werden am heutigen Samstag thailändische Staatsbürger aus Wuhan ausgeflogen, aus der Stadt, die unter Quarantäne steht.

Das Flugzeug sollte in Wuhan gegen 6 Uhr landen. Dann beginnt die Evakuierung. Von den 160 im Großraum Wuhan festsitzenden Menschen haben 140 um ihre Rückkehr nach Thailand gebeten. Die Thai AirAsia hat die Kosten für den Einsatz ihres Flugzeugs übernommen. Gesundheitsminister Anutin Charnvirakul wird mit nach China fliegen. Die Rückkehrer werden im Bamrasnaradura-Institut für Infektionskrankheiten in Nonthaburi unter Quarantäne gestellt und, falls eine weitere Behandlung erforderlich ist, in ein Krankenhaus verlegt.