Covid-19-Massentestest in Bangkok. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Alle Thais, die an Covid-19 erkranken, erhalten eine kostenlose Behandlung. Das National Health Security Office (NHSO) hat alle privaten Krankenhäuser gebeten, die Kosten für eine Behandlung der Behörde in Rechnung zu stellen, anstatt den Patienten. Die Ausgaben sollen innerhalb von zwei Wochen erstattet werden.

Diese verbindliche Zusage gaben der Generalsekretär des Nationalen Gesundheitsamtes (NHSO), Jaded Thammathataree, der Generalsekretär des Amtes für Soziale Sicherheit, Thossaphol Kritwongwiman, und der Generaldirektor des Rechnungsprüfungsamtes, Praphas Khong-Iad, während der Live-Sendung „NBT Kampf gegen Covid-19", die am Donnerstag vom National Broadcasting Services of Thailand ausgestrahlt wurde.

Thossaphol fügte hinzu, dass der Sozialversicherungsfonds über genügend Mittel verfüge, um die Krankenhäuser zu entschädigen, die Patienten im Rahmen des Sozialversicherungsprogramms mit Covid-19 behandeln. „Wenn Krankenhäuser von Patienten eine Bezahlung für die Covid-19-Behandlung verlangen, wenden Sie sich bitte an die Hotline der Sozialversicherung unter der Nummer 1506, an das NHSO-Callcenter unter der Nummer 1330 oder an das Comptroller-Generals Department unter Tel. 02-270-6400.

Während der Sendung sagte Dr. Somsak Akksilp, Generaldirektor der Abteilung für medizinische Dienste, dass es derzeit keinen Mangel an Intensivbetten im Land gebe, aber es gebe nicht genug medizinisches Fachpersonal, um die Patienten auf den Intensivstationen zu behandeln. Allein in Bangkok müssten im Durchschnitt 33 von 1.000 Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden. Die Behörde versucht, zusätzliches Personal für die Behandlung von ICU-Patienten zu finden.