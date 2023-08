Von: Björn Jahner | 03.08.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Es wird erwartet, dass sich der Auslandstourismusmarkt in der zweiten Jahreshälfte weiter erholen wird. Schätzungsweise 7,5 Millionen Thais werden ins Ausland reisen, was etwa 70 Prozent der 2019 verzeichneten Zahl entspricht, prognostizierte der Verband der thailändischen Reisebüros (TTAA) am Mittwoch (2. August 2023).

Vor der Pandemie besuchten etwa 11 Millionen Thais jährlich das Ausland und schufen einen Markt mit 330 Milliarden Baht Umsatz, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verbands, Chotechuang Surangkul.

Er fügte hinzu, dass die Flugpreise ins Ausland immer noch höher seien als vor der Pandemie, aber da es sich bei den Auslandsreisenden meist um Besserverdienende handele, werde sich dies wahrscheinlich nicht auf die Schätzung des Verbandes auswirken.

Auch die Kampagnen von Reiseveranstaltern und Reisebüros, die treue Kunden das ganze Jahr über mit Anreizen belohnen, kurbeln den Überseetourismus an, fügte er hinzu.

Khun Chotechuang, der auch stellvertretender Geschäftsführer von Noom Sao Tours Ltd. ist, sagte, dass Japan dank der Abschwächung des Yen derzeit zu den beliebtesten Zielen thailändischer Reisender gehört. Er rechnet damit, dass in diesem Jahr mindestens 800.000 Thais Japan besuchen werden, wobei er anmerkt, dass die Zahl in den ersten sechs Monaten bereits 500.000 überstiegen hat.

Er fügte hinzu, dass Thai Vietjet Air erwägt, im Oktober weitere Strecken nach Japan aufzunehmen. Nach Angaben der TTAA könnte Südkorea mit geschätzten 550.000 Besuchern in diesem Jahr das zweitbeliebteste Reiseziel der Thais sein. Vietnam, Hongkong und Singapur liegen auf den Plätzen drei, vier und fünf.

Khun Chotechuang fügte hinzu, dass der Verband plane, der neuen Regierung Maßnahmen zur Förderung des Ausreisetourismus vorzuschlagen, darunter die Befreiung von der Steuer für Ausreisende, die sich mit der Mehrwertsteuer auf Flugtickets für Ausreisende überschneidet.