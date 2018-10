PHUKET: Drei junge Thais und ein älterer Mann haben mit einem Schwert und einem Messer einen Deutschen angegriffen und schwer verletzt.

Der Deutsche erlitt mehrere Wunden und musste im Krankenhaus am Kopf mit sieben Stichen und am Arm mit 20 Stichen genäht werden. Ein Thai postete das Attentat auf Facebook. Danach trug es sich bereits am Abend des 27. September vor einem 7-Eleven-Minimarkt an der Soi 11 Sai Yuan Road in Rawai zu. Laut Facebook ist der Grund für den Angriff auf den Deutschen unbekannt. Dieser soll aus Angst vor weiteren Anschlägen nicht mehr ausgehen.