Thais sollen Zuckerkonsum reduzieren

Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.21

BANGKOK: Der Konsum von Getränken mit einem hohen Zuckergehalt kann zu Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Krankheiten führen. Dr. Daniel Kertesz von der Weltgesundheitsbehörde mit Sitz in Bangkok glaubt, dass die von der Regierung beschlossene Erhöhung der Zuckersteuer die Menschen ermutigen wird, den Konsum von ungesunden Lebensmitteln, einschließlich zuckerhaltiger Getränke, zu reduzieren.

In den letzten vier Jahren hat die Regierung den Getränkeherstellern ausreichend Zeit gegeben, ihre Rezepturen anzupassen, um den Zuckergehalt in ihren Produkten zu senken. Eine Steuererhöhung auf zuckerhaltige Getränke soll bald in Kraft treten. Wenn Getränke weniger Zucker enthalten, werden sie weniger besteuert, und das kann das Verhalten der Verbraucher ändern.

Der Konsum von zu viel Zucker kann zu einer Reihe von nicht übertragbaren Krankheiten (NCDs) führen, wie Leberkrebs, Diabetes, Fettleibigkeit und viele mehr. Das Ableben von Menschen durch solche Krankheiten macht bis zu 70 Prozent aller Todesfälle in Thailand aus. Die Thai Health Promotion Foundation hat aufgedeckt, dass jeder Thai durchschnittlich das Äquivalent von etwa sechs Teelöffeln Zucker pro Tag konsumiert, und dies setzt sie dem Risiko von Krankheiten aus. Laut ThaiHealthWatch sind die Thais daran gewöhnt, Lebensmittel zu essen, die sehr süß schmecken, was die Blutgefäße, das Herz und die Nieren beeinträchtigt.